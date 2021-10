Basta supercazzole | non insulti l' intelligenza degli italiani | Delmastro demolisce Lamorgese | sfuriata epocale | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luciana, ieri in Aula per un'informativa sull'assalto alla Cgil a Roma, non ha affatto convinto i parlamentari di Fratelli d'Italia, compreso Andrea. Che, ospite di Omnibus su La7, ha attaccato la titolare del Viminale per alcune espressioni usate nella ricostruzione dei fatti. La ministra dell'Interno, per esempio, ha confermato la presenza in piazza a Roma di agenti in borghese, tra cui quello che è stato filmato nel tentativo di ribaltamento di un mezzo della polizia: "Quell'operatore stava verificando la forza ondulatoria esercitata sul mezzo affinché non si ribaltasse", ha detto la, provocando urla e proteste da parte di FdI. "Come si fa a credere a una cosa del genere? - ha detto il meloniano -. Una supercazz*** che neanche "Amici miei". La, se vuole mentire, ...