"Basta, è arrivato il momento". Matteo Bassetti: "Io lo faccio da tre mesi" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Emergenza sanitaria, gli esperti restano ancora 'divisi' su un argomento ancora molto dibattuto. È possibile tornare a stringersi la mano? Durante una lunga intervista rilasciata per Adnkronos Salute, il primo a dire Basta a pugni e gomiti è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Ma su quanto affermato da Matteo Bassetti, non tutti sono d'accordo. Contro il parere di Matteo Bassetti, quello del presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, che in occasione della presentazione a Roma del volume 'I numeri del cancro in Italia 20210?, illustrato all'Iss e promosso dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), ha risposto: "E' ancora presto". Tornare a stringersi la ...

