Basket: Virtus Bologna, esordio regale in EuroCup 2021-2022. Espugnato d’autorità il campo del Bursaspor (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nessun problema all’esordio in EuroCup 2021-2022 per la Virtus Segafredo Bologna. Debutta il nuovo format, e le V nere si presentano con la netta vittoria sul parquet del Frutti Extra Bursaspor con il punteggio di 83-101. Sette gli uomini in doppia cifra per la squadra di Sergio Scariolo, che ha 18 punti da Kevin Hervey, 15 di Marco Belinelli, 12 di Isaia Cordinier e Amar Alibegovic, 11 di Amedeo Tessitori e JaKarr Sampson e 10 con 7 assist di Alessandro Pajola. Dall’altra parte Dusan Alimpijevic raccoglie 15 punti da Allerik Freeman, 13 da David Dudzinski, 12 da Egemen Guven e 11 da Omer Utku Al e Onuralp Bitim. Pronti via, ed è subito asse Pajola-Belinelli, con Teodosic, Mannion e Jaiteh assenti: 4-9 Bologna, che diventa 4-11 con un’altra coppia di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nessun problema all’inper laSegafredo. Debutta il nuovo format, e le V nere si presentano con la netta vittoria sul parquet del Frutti Extracon il punteggio di 83-101. Sette gli uomini in doppia cifra per la squadra di Sergio Scariolo, che ha 18 punti da Kevin Hervey, 15 di Marco Belinelli, 12 di Isaia Cordinier e Amar Alibegovic, 11 di Amedeo Tessitori e JaKarr Sampson e 10 con 7 assist di Alessandro Pajola. Dall’altra parte Dusan Alimpijevic raccoglie 15 punti da Allerik Freeman, 13 da David Dudzinski, 12 da Egemen Guven e 11 da Omer Utku Al e Onuralp Bitim. Pronti via, ed è subito asse Pajola-Belinelli, con Teodosic, Mannion e Jaiteh assenti: 4-9, che diventa 4-11 con un’altra coppia di ...

