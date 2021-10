Basket, prima giornata EuroCup 2021-2022: Reyer Venezia corsara in Francia, battuto il JL Bourg-en-Bresse (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Esordio vincente per l’Umana Reyer Venezia nell’EuroCup 2021/2022 di Basket. La compagine di coach De Raffaele batte in trasferta i francesi del JL Bourge-en-Bresse per 62-73. La vittoria di stasera dà sicuramente morale agli oro-granata, arrivati a questa sfida dopo tre sconfitte consecutive in campionato (Reyer attesa dall’anticipo di sabato sera contro la VL Pesaro, in cui debutterà il nuovo coach dei marchigiani Luca Banchi). Primo quarto in cui partono decisamente meglio i padroni di casa, con un break di 4-0 nei primi minuti di gioco. Due triple consecutive di Phillip e Mazzola firmano il contro-sorpasso di Venezia (4-6). Gli uomini di De Raffaele riescono a trovare la quadra del gioco, macinando canestri e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Esordio vincente per l’Umananell’di. La compagine di coach De Raffaele batte in trasferta i francesi del JLe-en-per 62-73. La vittoria di stasera dà sicuramente morale agli oro-granata, arrivati a questa sfida dopo tre sconfitte consecutive in campionato (attesa dall’anticipo di sabato sera contro la VL Pesaro, in cui debutterà il nuovo coach dei marchigiani Luca Banchi). Primo quarto in cui partono decisamente meglio i padroni di casa, con un break di 4-0 nei primi minuti di gioco. Due triple consecutive di Phillip e Mazzola firmano il contro-sorpasso di(4-6). Gli uomini di De Raffaele riescono a trovare la quadra del gioco, macinando canestri e ...

