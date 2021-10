Basket, Eurolega 2021-2022: Olimpia Milano a caccia del quinto successo contro i francesi del Villeurbanne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Domani sera alle ore 20:30 l’Olimpia Milano scenderà in campo al Forum di Assago per dare continuità al grande inizio di Eurolega. Ad ostacolare la strada dei ragazzi di coach Ettore Messina ci proveranno i francesi dell’Asvel Villeurbanne nel match valevole per la quinta giornata della massima competizione europea. Finora per i meneghini sono arrivate quattro vittorie su quattro partite contro squadre di altissimo valore (CSKA Mosca, Maccabi Tel Aviv, Baskonia e i campioni in carica dell’Efes Istanbul). Successi che hanno confermato il grande livello di un club che in questa stagione sembra essersi rinforzato ancor di più rispetto allo scorso anno (dove arrivò la sconfitta nella semifinale delle Final Four contro il Barcellona). Nelle precedenti sfide sono stati in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Domani sera alle ore 20:30 l’scenderà in campo al Forum di Assago per dare continuità al grande inizio di. Ad ostacolare la strada dei ragazzi di coach Ettore Messina ci proveranno idell’Asvelnel match valevole per la quinta giornata della massima competizione europea. Finora per i meneghini sono arrivate quattro vittorie su quattro partitesquadre di altissimo valore (CSKA Mosca, Maccabi Tel Aviv, Baskonia e i campioni in carica dell’Efes Istanbul). Successi che hanno confermato il grande livello di un club che in questa stagione sembra essersi rinforzato ancor di più rispetto allo scorso anno (dove arrivò la sconfitta nella semifinale delle Final Fouril Barcellona). Nelle precedenti sfide sono stati in ...

