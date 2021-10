Bari-Foggia | il derby è da record | 20 mila tifosi presenti al San Nicola

Advertising

sportli26181512 : Ferrante risponde a Maita: è 1-1 nel derby tra Bari e Foggia: Ferrante risponde a Maita: è 1-1 nel derby tra Bari e… - lagoleada_it : #SerieC #gironeC, l'attesissimo Derby d'Apulia tra #Bari e #Foggia termina senza vincitori, né vinti: 1-1 il risult… - TuttoBariCalcio : ?? BARI-FOGGIA 1-1, #Maita: 'Ci hanno messo in difficoltà. #Tifosi? Li vorremmo così tutte le partite' ?? (foto sscb… - Gazzetta_it : Ferrante risponde a Maita: è 1-1 tra Bari e Foggia. Tutti i risultati dei gironi A e C #SerieC - MRB_it : ?? Risultati e classifica dopo la 10a Giornata del campionato di Serie C/C #MondoRossoBlù #MRB #SerieC -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Foggia

ROMA - Decima giornata di campionato per i Gironi A e C di Serie C. Tiene, nel girone A, il comando il Padova, così come il, nonostante il pareggio interno con ildi Zeman. Parità tra Catania e Catanzaro, la Juve Stabia cade sul campo del Monopoli alla prima di Imbimbo, appena subentrato all'esonerato Novellino.DIRETTA(RISULTATO 1 - 1): RISULTATO FINALE Doppio cambio in attacco nel: Cheddira lascia il posto a Simeri. In campo anche Antenucci, gli cede il posto Marras. Dopo il pareggio i padroni di ...Al termine della sfida del San Nicola, in casa Bari analizza così il pareggio col Foggia mister Mignani: "Abbiamo comunque portato a casa un punto - ha detto - contro una squadra ...20 mila il numero dei tifosi presenti sugli spalti del San Nicola di Bari in occasione del derby pugliese contro il Foggia ...