Bari, condannati per mafia percepivano il Reddito di cittadinanza: 109 denunciati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) commenta La guardia di finanza di Bari ha denunciato 109 persone che percepivano il Reddito di cittadinanza, per un complessivo di oltre 900mila euro , anche se condannati per reati di mafia .

