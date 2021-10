Bari | arrestati 109 boss e affiliati ai clan locali che percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza | hanno ricevuto 900mila euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 109 gli arresti dimafiosi e altriaitrae la provincia di Barletta Andria Trani dopo gli accertamenti delle forze dell’ordine secondo cui questiildisenza averne il diritto. Secondo la Guardia di Finanza, gli accusaticomplessivamente. L’inchiesta, chiamata ‘Veritas’, è stata condotta dalla polizia economico-finanziaria e dai Carabinieri delle due province in tandem con le direzioni provinciali dell’Inps. I controlli sono stati effettuati su tutti i pregiudicati che avevano già una sentenza non più impugnabile per ‘416 bis’, l’associazione di tipo mafioso, o per altri reati come ...