Barcellona, per Dembele arriva l'offerta dal Newcastle per 15 mln (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il futuro di Ousmane Dembélé con la maglia del Barcellona resta in bilico. Il rinnovo con il club blaugrana non arriva e in questo scenario di incertezza si inserisce il Newcastle. Stando a quanto riporta il portale specializzato ‘FootMercato’, la squadra inglese di nuova proprietà saudita avrebbe offerto all’attaccante un bonus di trasferimento di 15 milioni di euro e uno stipendio annuo di altri 15 milioni all’anno. Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il futuro di Ousmane Dembélé con la maglia delresta in bilico. Il rinnovo con il club blaugrana none in questo scenario di incertezza si inserisce il. Stando a quanto riporta il portale specializzato ‘FootMercato’, la squadra inglese di nuova proprietà saudita avrebbe offerto all’attaccante un bonus di trasferimento di 15 milioni di euro e uno stipendio annuo di altri 15 milioni all’anno.

