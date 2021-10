Barcellona, l’annuncio del vicepresidente: quasi fatta per il rinnovo! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Finalmente buone notizie in casa Barcellona. Difatti, come riferito da Fabrizio Romano, il vicepresidente dei blaugrana, Rafa Yuste, ha confermato, a Barça TV, le voci sul rinnovo imminente di Ansu Fati: “Stiamo per annunciare il prolungamento del contratto di Ansu Fati. È una grande notizia per il Barcellona e per i nostri tifosi“. Il nuovo numero 10 della squadra di Koeman si legherà ufficialmente al club fino al 2027. l’annuncio è atteso nella giornata di domani. POTREBBE INTERESSARTI: Zenit-Juventus: possibile chance a sorpresa per il giocatore! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Finalmente buone notizie in casa. Difatti, come riferito da Fabrizio Romano, ildei blaugrana, Rafa Yuste, ha confermato, a Barça TV, le voci sul rinnovo imminente di Ansu Fati: “Stiamo per annunciare il prolungamento del contratto di Ansu Fati. È una grande notizia per ile per i nostri tifosi“. Il nuovo numero 10 della squadra di Koeman si legherà ufficialmente al club fino al 2027.è atteso nella giornata di domani. POTREBBE INTERESSARTI: Zenit-Juventus: possibile chance a sorpresa per il giocatore! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

