Barcellona | clausola monstre nel contratto di Ansu Fati

Nel contratto di Ansu Fati, che ha appena rinnovato, è stata inserita una clausola monstre per assicurarsi il cartellino del talentino Nel comunicato del rinnovo, il Barcellona ha spiegato che nel contratto di Ansu Fati sarà anche presente una clausola per la rivendita del giocatore. La cifra è da record: 1 miliardo di euro. Nell'ultimo periodo aveva rinnovato il contratto anche il giovane Pedri, per il quale è stato inserita la stessa clausola da un miliardo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

