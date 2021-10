Barbara Guerra “infastidita” da Berlusconi? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Recentemente ci sono stati nuovi importanti risvolti sul caso “Ruby Ter”. In particolare Barbara Guerra, una degli imputati del caso a carico di Silvio Berlusconi ha rivelato di essere stata chiamata dall’ex Premier dopo l’udienza del 6 ottobre. Cosa succederà adesso? E cosa ha svelato la Guerra? Dopo l’udienza del 6 ottobre per il caso Ruby Ter che coinvolge Silvio Berlusconi e altri 28 imputati, Barbara Guerra ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Recentemente ci sono stati nuovi importanti risvolti sul caso “Ruby Ter”. In particolare, una degli imputati del caso a carico di Silvioha rivelato di essere stata chiamata dall’ex Premier dopo l’udienza del 6 ottobre. Cosa succederà adesso? E cosa ha svelato la? Dopo l’udienza del 6 ottobre per il caso Ruby Ter che coinvolge Silvioe altri 28 imputati,ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

marinellafly12 : RT @Virus1979C: Ruby Ter, Barbara Guerra: 'Berlusconi mi ha telefonato dopo le mie parole in tribunale'. Il legale dell'ex premier: 'Valute… - lusami74 : RT @Agenzia_Ansa: Ruby ter, Barbara Guerra: 'Il giorno dopo la mia presenza in tribunale ho ricevuto una telefonata da Berlusconi'. 'Toni n… - GCugini : Ruby Ter, Barbara Guerra: “Berlusconi mi ha chiamata dopo le mie parole in tribunale. Ho detto di no, i toni non er… - Italia_Notizie : Ruby ter, Barbara Guerra: «Berlusconi mi ha telefonato, i toni non erano molto amichevoli» - Agenzia_Ansa : Ruby ter, Barbara Guerra: 'Il giorno dopo la mia presenza in tribunale ho ricevuto una telefonata da Berlusconi'. '… -