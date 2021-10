Bannon rischia incriminazione per oltraggio al Congresso

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La commissione di inchiesta della Camera ha votato a favore dell’di Steve, l’ex stratega di Trump. Ora, il voto passa alla Camera. In caso di approvazione, l’ex stratega verrà segnalato ufficialmente al Dipartimento di Giustizia per l’avvio della procedura di. Steveun’? La commissione di inchiesta della Camera si è

Corriere : Assalto al Congresso, Bannon si rifiuta di testimoniare e adesso rischia l'accusa di o... - repubblica : Assalto a Capitol Hill, Steve Bannon accusato di oltraggio al Congresso: rischia l'incriminazione - HuffPostItalia : Steve Bannon rischia l'incriminazione: si è rifiutato di testimoniare sull'assalto a Capitol Hill

l'incriminazione per essersi rifiutato di testimoniare . 'Trump coinvolto nella pianificazione dell'assalto' - Il fatto chee Trump rivendichino il privilegio esecutivo 'sembra ...è accusato di oltraggio al Congresso esino a un anno di carcere. "si trova solo nella sua totale sfida alla nostra citazione in giudizio. Questo non è accettabile - dice Bennie ...(Sky Tg24 ) Assalto a Capitol Hill, Steve Bannon accusato di oltraggio al Congresso: rischia fino a 12 mesi di carcere Nella causa il tycoon sostiene che la richiesta «ha una portata quasi illimitata» ...L'accusa è oltraggio al Congresso. La commissione che indaga sul 6 gennaio raccomanda alla Camera di incolparlo ...