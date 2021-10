BALLANDO E QUEL MISTERIOSO CARTELLO: “SE TROMBI COME PARCHEGGI, ORA SI CAPISCE…” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre Alessandra Mussolini è infuriata per le parole della Lucarelli e minaccia di abbandonare lo show di Rai1, si segnala un curioso episodio avvenuto oggi nel PARCHEGGIo dell’Auditorium del Foro Italico. Protagonisti Alvise Rigo e Andrea Iannone, due dei sex symbol di BALLANDO con le Stelle. Giovani, belli e simpatici, tra i due c’è molta complicità e si stuzzicano. Si allenano insieme in palestra, condividono le difficoltà di imparare le coreografie. Iannone si dispera con la sua maestra, la splendida Lucrezia Lando: “Sono due giorni che litighiamo solamente in sala prove. Ci manca anche il traffico romano, 10 ore per andare da una parte all’altra”. Lucrezia lo risolleva con tanta pazienza, intanto lui va alla ricerca di Alvise. “Pensa che uomo disordinato, guarda che roba, non ci credo“, così Iannone vedendo il caos nel camerino. Alvise Rigo ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre Alessandra Mussolini è infuriata per le parole della Lucarelli e minaccia di abbandonare lo show di Rai1, si segnala un curioso episodio avvenuto oggi nelo dell’Auditorium del Foro Italico. Protagonisti Alvise Rigo e Andrea Iannone, due dei sex symbol dicon le Stelle. Giovani, belli e simpatici, tra i due c’è molta complicità e si stuzzicano. Si allenano insieme in palestra, condividono le difficoltà di imparare le coreografie. Iannone si dispera con la sua maestra, la splendida Lucrezia Lando: “Sono due giorni che litighiamo solamente in sala prove. Ci manca anche il traffico romano, 10 ore per andare da una parte all’altra”. Lucrezia lo risolleva con tanta pazienza, intanto lui va alla ricerca di Alvise. “Pensa che uomo disordinato, guarda che roba, non ci credo“, così Iannone vedendo il caos nel camerino. Alvise Rigo ...

Advertising

bubinoblog : BALLANDO E QUEL MISTERIOSO CARTELLO: 'SE TROMBI COME PARCHEGGI, ORA SI CAPISCE...' - rosyrego : @InArteMorgan @Ballando_Rai @RaiUno @aletripoli87 @milly_carlucci ricordati sempre che tu se quel genio che ha fat… - darkap89 : A Milly manca solo di rivoluzionare o raddrizzare #TheMaskedSinger per coronare il momento d'oro (magari anche all'… - AvogaroLiliana : @stanzaselvaggia Ero quasi decisa a non vedere più Ballando. Se continuo è solo per Arisa. Con quel personaggio una… - evilardi : @Ballando_Rai @milly_carlucci Posso dire quel che non mi è piaciuto? 1- Albano con la sua arroganza e i voti eccess… -