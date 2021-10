Ballando Con Le Stelle: Alessandra Mussolini vuole lasciare il programma? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da quest’anno Alessandra Mussolini è entrata nel team degli opinionisti a bordo pista di Ballando Con Le Stelle. Dopo una battuta di Selvaggia Lucarelli sui social nei suoi confronti, però, l’ex concorrente dello show di Milly Carlucci minaccerebbe di volere lasciare il programma. Dopo avere partecipato come concorrente alla precedente edizione di Ballando Con Le Stelle raggiungendo anche il terzo gradino del podio, quest’anno Alessandra Mussolini è stata presa in qualità di opinionista che a bordo pista commenta i vari momenti della serata. A differenza degli altri due opinionisti più longevi, Alberto Matano e Roberta Bruzzone, l’ex concorrente non è seduta al posto dedicato ai commentatori, ma gira per lo ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da quest’annoè entrata nel team degli opinionisti a bordo pista diCon Le. Dopo una battuta di Selvaggia Lucarelli sui social nei suoi confronti, però, l’ex concorrente dello show di Milly Carlucci minaccerebbe di volereil. Dopo avere partecipato come concorrente alla precedente edizione diCon Leraggiungendo anche il terzo gradino del podio, quest’annoè stata presa in qualità di opinionista che a bordo pista commenta i vari momenti della serata. A differenza degli altri due opinionisti più longevi, Alberto Matano e Roberta Bruzzone, l’ex concorrente non è seduta al posto dedicato ai commentatori, ma gira per lo ...

Advertising

stanzaselvaggia : Ballando con le stelle è “performing gender in prima serata qualunque cosa voglia dire”. Beh, Aldo Grasso, a parte… - SabrinaSalerno : Ballare…cantando con il corpo … @ARISA_OFFICIAL @samuel_peron ?? @Ballando_Rai - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Paolo18030138 : RT @RobertoRenga: Pappalardo lo vedo bene come conduttore di un talk show su Retequattro. E poi all'isola dei famosi e a ballando con le st… - gioacchinobpb12 : -