Baiano: 'Napoli - Legia? Giusto il turnover, priorità alla Roma' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Napoli - " Cambiare troppi giocatori domani può essere un rischio ma calcolato , i sostituti sono bravi. Scelta giusta, anche perché poi c'è la Roma . Ci sono tante partite e bisogna dare un turno di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)- " Cambiare troppi giocatori domani può essere un rischio ma calcolato , i sostituti sono bravi. Scelta giusta, anche perché poi c'è la. Ci sono tante partite e bisogna dare un turno di ...

Ultime Notizie dalla rete : Baiano Napoli Baiano: 'Napoli - Legia? Giusto il turnover, priorità alla Roma' Parola di Francesco Baiano , allenatore, ai microfoni di Radio Marte in vista del doppio confronto che attende il Napoli : domani contro il Legia e domenica contro la Roma . " Mertens ? Lo vedo sia ...

Baiano: "Napoli-Legia? Giusto il turnover, priorità alla Roma" Corriere dello Sport

