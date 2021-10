Baiano: “Europa o campionato, Napoli la priorità è evidente” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ciccio Baiano ex attaccante del Napoli fa il punto su Europa League e campionato, due competizioni importanti per Spalletti. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha detto di voler passare il turno di Europa League. Secondo Baiano, però, la priorità del Napoli non deve essere l’Europa: “Cambiare troppi giocatori domani può essere un rischio ma calcolato, i sostituti sono bravi. Scelta giusta, anche perché poi c’è la Roma. Ci sono tante partite e bisogna dare un turno di riposo a chi ha sempre giocato. priorità tra campionato ed Europa League a prescindere dalle parole? La priorità è sicuramente la partita contro la Roma, anche perché ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ciccioex attaccante delfa il punto suLeague e, due competizioni importanti per Spalletti. Il tecnico delin conferenza stampa ha detto di voler passare il turno diLeague. Secondo, però, ladelnon deve essere l’: “Cambiare troppi giocatori domani può essere un rischio ma calcolato, i sostituti sono bravi. Scelta giusta, anche perché poi c’è la Roma. Ci sono tante partite e bisogna dare un turno di riposo a chi ha sempre giocato.traedLeague a prescindere dalle parole? Laè sicuramente la partita contro la Roma, anche perché ...

Advertising

sportli26181512 : Baiano: 'Napoli-Legia? Giusto il turnover, priorità alla Roma': L'allenatore: 'L'Europa League toglie tante energie… - MondoNapoli : Baiano: 'Turnover del Napoli, in Europa League? può essere un rischio, ma calcolato' - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Baiano: 'Penso che la priorità del Napoli non sia l'Europa League ma il campionato, Mertens? Lo vedo sia c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Baiano: 'Penso che la priorità del Napoli non sia l'Europa League ma il campionato, Mertens? Lo vedo sia c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Baiano: 'Penso che la priorità del Napoli non sia l'Europa League ma il campionato, Mertens? Lo vedo sia c… -