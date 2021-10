Bagni: ” Ho visto Juventus, Inter e Milan. Vi dico come finirà il campionato” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Serie A oggi presenta la lotta tra Napoli, Inter e Milan. Salvatore Bagni ha analizzato le squadre in lotta per lo scudetto. Bagni SULLA LOTTA SCUDETTO Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli ha analizzato le squadre in testa alla classifica della serie A oggi. Bagni ai microfoni di Tele A ha pronosticato la squadra vincitrice del campionato italiano: “L’Inter di Simone Inzaghi sta facendo bene, arriverà seconda in classifica. Ora vediamo il Milan conquistare grandi risultati in campionato, ha fatto una bella rimonta contro il Verona. I rossoneri erano sotto di due reti, ma hanno avuto la forza di andare a vincere la partita“. Salvatore Bagni, nel corso del suo Intervento su ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Serie A oggi presenta la lotta tra Napoli,. Salvatoreha analizzato le squadre in lotta per lo scudetto.SULLA LOTTA SCUDETTO Salvatore, ex centrocampista del Napoli ha analizzato le squadre in testa alla classifica della serie A oggi.ai microfoni di Tele A ha pronosticato la squadra vincitrice delitaliano: “L’di Simone Inzaghi sta facendo bene, arriverà seconda in classifica. Ora vediamo ilconquistare grandi risultati in, ha fatto una bella rimonta contro il Verona. I rossoneri erano sotto di due reti, ma hanno avuto la forza di andare a vincere la partita“. Salvatore, nel corso del suovento su ...

Advertising

napolipiucom : Bagni: ' Ho visto Juventus, Inter e Milan. Vi dico come finirà il campionato' #CalcioNapoli #serieA… - SiamoPartenopei : Bagni: 'Ho visto Napoli, Milan e Inter: vi dico la classifica finale' - EthCollins : @daisy_archeron Io ci vado poco but stranamente riesco ad orientarmi ?? Non ho mai visto i bagni rip - Basarab_ : RT @sfnnicita: @fabrizioparati A proposito di bagni, in uno studio dove collaborai anni fa, avevano fatto i bagni misti con le porte semi-t… - fabrizioparati : RT @sfnnicita: @fabrizioparati A proposito di bagni, in uno studio dove collaborai anni fa, avevano fatto i bagni misti con le porte semi-t… -