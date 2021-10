Aziende sanitarie e Ordini insieme per chiedere 53 mila stabilizzazioni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Assumere i precari della sanità reclutati durante l'emergenza Covid. E' la proposta avanzata dalla Federazione Italiana Aziende sanitarie e Ospedaliere alle istituzioni l'8 ottobre scorso per chiedere la stabilizzazione dei professionisti impegnati in prima linea durante la pandemia, e che ha ottenuto piena condivisione e sostegno da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e dei Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), la Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche (Fnopi) e la Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp), Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (Fnopo), ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Assumere i precari della sanità reclutati durante l'emergenza Covid. E' la proposta avanzata dalla Federazione Italianae Ospedaliere alle istituzioni l'8 ottobre scorso perla stabilizzazione dei professionisti impegnati in prima linea durante la pandemia, e che ha ottenuto piena condivisione e sostegno da parte della Federazione Nazionale deglidei Medici e dei Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), la Federazione nazionale deglidelle Professioni infermieristiche (Fnopi) e la Federazione nazionale deglidei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professionitecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp), Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (Fnopo), ...

