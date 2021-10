Avellino, Braglia: “La squadra ha fatto tutto quello che doveva fare” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Termina 2-2 la sfida tra Catania-Avellino, al termine il tecnico dell’Avellino Piero Braglia ha fatto il punto: “Abbiamo fatto di tutto per far risultato, magari anche di vincerla – spiega – La squadra ha fatto quello che doveva fare forse anche qualcosina in più, nei primi venti minuti di gioco meritavamo il vantaggio. Abbiamo preso un gol stupido dove si era messi male – continua Braglia – Specialmente una persona, poi è diventata difficile visto che il Catania fa male soprattutto con Moro“. “Noi abbiamo avuto più possibilità di far male – dice – Ci manca sempre un sacco di gente, Scognamiglio non lo abbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Termina 2-2 la sfida tra Catania-, al termine il tecnico dell’Pierohail punto: “Abbiamodiper far risultato, magari anche di vincerla – spiega – Lahacheforse anche qualcosina in più, nei primi venti minuti di gioco meritavamo il vantaggio. Abbiamo preso un gol stupido dove si era messi male – continua– Specialmente una persona, poi è diventata difficile visto che il Catania fa male sopratcon Moro“. “Noi abbiamo avuto più possibilità di far male – dice – Ci manca sempre un sacco di gente, Scognamiglio non lo abbiamo ...

