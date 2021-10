Auto di lusso dalla Germania senza pagare l’Iva e traffico di droga: gli affari dei fratelli Pelle nella prima inchiesta della Procura Europea (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Germania-Italia che non è la riedizione di sfide mondiali, ma la rotta su cui ha operato un’organizzazione criminale in parte vicina alla ‘ndrangheta e a quelle famiglie di San Luca a vario titolo coinvolte in una faida culminata con la strage di Duisburg del 15 agosto 2007. Sono i giovanissimi fratelli Giuseppe e Sebastiano Pelle, che non coinvolti nella vecchia guerra di mafia, risultano imparentati con alcuni dei maggiori protagonisti della cosiddetta strage di Natale, quando il 25 dicembre 2006 fu uccisa Maria Strangio sposata con un boss della famiglia Nirta. Una vendetta covata per anni, a partire dal 1991, quando durante Carnevale membri della famiglia Nirta-Strangio lanciarono delle uova contro figure di spicco della cosca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021)-Italia che non è la riedizione di sfide mondiali, ma la rotta su cui ha operato un’organizzazione criminale in parte vicina alla ‘ndrangheta e a quelle famiglie di San Luca a vario titolo coinvolte in una faida culminata con la strage di Duisburg del 15 agosto 2007. Sono i giovanissimiGiuseppe e Sebastiano, che non coinvoltivecchia guerra di mafia, risultano imparentati con alcuni dei maggiori protagonisticosiddetta strage di Natale, quando il 25 dicembre 2006 fu uccisa Maria Strangio sposata con un bossfamiglia Nirta. Una vendetta covata per anni, a partire dal 1991, quando durante Carnevale membrifamiglia Nirta-Strangio lanciarono delle uova contro figure di spiccocosca ...

