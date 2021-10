Australian Open solo per vaccinati: Djokovic incerto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) O ti vaccini, o non giochi l'Australian Open. L'aut - aut per i tennisti è il risultato della decisione del governo Australiano di restringere la possibilità di ingresso nel territorio nazionale solo ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) O ti vaccini, o non giochi l'. L'aut - aut per i tennisti è il risultato della decisione del governoo di restringere la possibilità di ingresso nel territorio nazionale...

Advertising

fanpage : 'Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino. Non voglio partecipare a una guerra che stanno… - Agenzia_Ansa : 'Solo vaccinati agli Australian Open', Djokovic a rischio. Premier dello Stato di Victoria: 'Il virus non sa quanti… - WeAreTennisITA : Djokovic tornerà a Parigi ???? In una intervista ad un magazine serbo, il numero 1 ha rivelato la sua programmazione… - BettainChin : RT @GuidoDeMartini: DJOKOVIC in forse agli Australian Open: «Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino. Troppe per… - Sergio61463546 : RT @GuidoDeMartini: DJOKOVIC in forse agli Australian Open: «Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino. Troppe per… -