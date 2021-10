Aumento delle bollette, in arrivo nuove misure: cosa cambia per le famiglie italiane (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – In arrivo nuove misure contro l’Aumento delle bollette di luce e gas. “Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un forte Aumento del costo del gas e dell’elettricità. Questi rincari sono dovuti principalmente ai movimenti dei prezzi sui mercati internazionali. La domanda di energia da parte di famiglie e imprese è aumentata a livello europeo e sui mercati asiatici, e ha contribuito a ridurre le scorte e le forniture disponibili. Il Governo si è impegnato a contenere il rincaro delle bollette”, ha sottolineato il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre. “Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema. Poche ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – Incontro l’di luce e gas. “Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un fortedel costo del gas e dell’elettricità. Questi rincari sono dovuti principalmente ai movimenti dei prezzi sui mercati internazionali. La domanda di energia da parte die imprese è aumentata a livello europeo e sui mercati asiatici, e ha contribuito a ridurre le scorte e le forniture disponibili. Il Governo si è impegnato a contenere il rincaro”, ha sottolineato il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre. “Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema. Poche ...

Advertising

fanpage : “Non aumenta la curva generale perché la stragrande maggioranza degli italiani over 12 è vaccinata. Ma stiamo osser… - ivanscalfarotto : Nelle indicazioni per la prossima legge di bilancio sono state previste risorse per poter lavorare ad un aumento de… - Agenzia_Ansa : Green Pass, Trasportounito: mancheranno all'appello 80.000 conducenti su 98.000 imprese iscritte all'albo. Potrebbe… - RobertoDegrass2 : RT @mgmaglie: Dice che cabina di regia e Consiglio dei Ministri hanno partorito tra l'altro #1miliardo di contributi per l'#aumento delle #… - ADAM05081 : RT @Vince7914: Scusate ma ci si lamenta dell'aumento delle bollette ma non potremmo usare una nuova forma di energia magari delle pale ondu… -