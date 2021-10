Aumento bollette | in arrivo nuove misure | cosa cambia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Incontro l’delledi luce e gas. “Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un fortedel costo del gas e dell’elettricità. Questi rincari sono dovuti principalmente ai movimenti dei prezzi sui mercati internazionali. La domanda di energia da parte di famiglie e imprese è aumentata a livello europeo e sui mercati asiatici, e ha contribuito a ridurre le scorte e le forniture disponibili. Il Governo si è impegnato a contenere il rincaro delle”, ha sottolineato il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre. “Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema. Poche settimane fa, siamo intervenuti ulteriormente, con più di 3 ...

'Per poterla realizzare, lo Stato deve essere impegnato' e a questo proposito Draghi ha anche parlato dell'del costo dell'energia e il conseguente caro -dell'elettricità, sul quale ...Ci sarà quindi uno stanziamento di un miliardo per il taglio delleenergetiche, e le ... C'è ancora una settimana per definire tutto e superare, ad esempio, i dubbi della Lega sull'...ROMA (ANSA) – “Dopo un’avvio stentato la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti” e “in Italia la campagna procede più spedita della media Ue: a oggi l’86% sopra i1 ...In arrivo nuove misure contro l’aumento delle bollette di luce e gas. “Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un forte aumento del costo del gas e dell’elettricità. Questi rincari sono dovuti principa ...