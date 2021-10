Aumenti stipendio docenti, Snals: notizie non incoraggianti, meno di 100 euro lordi. Occorre dire basta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le prime notizie sul fronte delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del Comparto Istruzione e Ricerca non sono incoraggianti. C'è ancora incertezza sugli stessi Aumenti, peraltro modesti (circa il 4%, cioè meno di 100 euro lordi, se si sottrae l’indennità di vacanza contrattuale), previsti dal Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale sottoscritto il 10 marzo scorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le primesul fronte delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e del Comparto Istruzione e Ricerca non sono. C'è ancora incertezza sugli stessi, peraltro modesti (circa il 4%, cioèdi 100, se si sottrae l’indennità di vacanza contrattuale), previsti dal Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale sottoscritto il 10 marzo scorso. L'articolo .

