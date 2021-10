Aumenti bollette | Draghi annuncia nuovi provvedimenti per tutelare le fasce deboli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente del consiglio Mariohato nuove misure per limitare l’aumento delledi gas e luce. “Negli ultimi mesi, abbiamo assistito – ha dettointervenendo al Senato in vista dell’imminente Consiglio europeo – a un forte aumento del costo del gas e dell’elettricità. Questi rincari sono dovuti principalmente ai movimenti dei prezzi sui mercati internazionali. La domanda di energia da parte di famiglie e imprese è aumentata a livello europeo e sui mercati asiatici, e ha contribuito a ridurre le scorte e le forniture disponibili. Il Governo si è impegnato a contenere il rincaro delle”. Il premier ha ricordato che lo scorso giugno il governo era già intervenuto stanziando 1,2 miliardi di euro al fine di ridurre gli oneri di sistema sulla fornitura dei servizi. ...

Confindustria è intervenuta a margine del Decreto(Decreto - Legge 27 settembre 2021, n.130) volto a contenere i rincari per famiglie e imprese a causa deglidei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale: in sede di Audizione ...E i recentidelleelettriche dovuti essenzialmente all'aumento del prezzo del gas dimostrano quanto sia importante accelerare sulle rinnovabili anche per salvaguardare l'indipendenza ...(Teleborsa) - "In Italia la campagna procede più spedita della media europea. A oggi, l'86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l'81% è completamente vaccinata. Voglio rico ...Nelle comunicazioni al Senato sul Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre, il premier ha riportato i "numeri" della campagna: «L' 86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l'81 ...