Aumentano i casi di coronavirus, in Russia stop all'attività lavorativa per 9 giorni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che a causa della situazione epidemiologica in Russia saranno dichiarati "giorni non lavorativi" quelli dal 30 ottobre al 7 novembre ma col ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che a causa della situazione epidemiologica insaranno dichiarati "non lavorativi" quelli dal 30 ottobre al 7 novembre ma col ...

Advertising

fanpage : “Non aumenta la curva generale perché la stragrande maggioranza degli italiani over 12 è vaccinata. Ma stiamo osser… - zazoomblog : Aumentano i casi di coronavirus in Russia stop allattività lavorativa per 9 giorni - #Aumentano #coronavirus… - GazzettaDelSud : Aumentano i casi di #coronavirus, in #Russia stop all'attività lavorativa per 9 giorni. #COVID19 #Covid - CristinaCmr : RT @Stef77359537: @Corriere Due domande, vorrei però risposte esaustive da il @Corriere , come mai dove si aumenta sempre più la copertur… - LaRoby32216441 : RT @Stef77359537: @Corriere Due domande, vorrei però risposte esaustive da il @Corriere , come mai dove si aumenta sempre più la copertur… -