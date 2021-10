Aumentano i casi di coronavirus, in Russia stop all'attività lavorativa per 9 giorni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che a causa della situazione epidemiologica in Russia saranno dichiarati «giorni non lavorativi» quelli dal 30 ottobre al 7 novembre ma col mantenimento... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che a causa della situazione epidemiologica insaranno dichiarati «non lavorativi» quelli dal 30 ottobre al 7 novembre ma col mantenimento...

