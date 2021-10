Audi 80, Alfa 156 e Citroën XM: a distanza di decenni un super premio le riporta sul podio europeo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Assenza dei gocciolatoi, vetri e maniglie porta a filo della carrozzeria erano elementi di assoluta avanguardia per l'epoca e garantivano già nel 1987, anno in cui si è affermata come "auto europea", ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Assenza dei gocciolatoi, vetri e maniglie porta a filo della carrozzeria erano elementi di assoluta avanguardia per l'epoca e garantivano già nel 1987, anno in cui si è affermata come "auto europea", ...

Advertising

elEonora_botti : Quando ho dietro in macchina il classico maschio alfa in audi. Metto la freccia e con due manovre faccio un parcheggio ad S. TIÈEEEEEEE - LumeAlberto : @AsimmetrieOrg @borghi_claudio @AlbertoBagnai io farei una legge per la quale non può esistere la proprietà di un i… - T0cac0caN2 : @apellizz66 Solo un fallito mentale troglodita può paragonare l'Alfa Romeo alla Bmw Audi Wolswagen...?? benvenuto ne… - T0cac0caN2 : @apellizz66 Un pochino di esperienza ?? AUDI MERCEDES BMW devono solo inginocchiarsi al marchio all'ALFA ROMEO ovvio… - iMeMiNe : RT @angyroxas: BMW, Mercedes, Audi o Fanfarroneo (Alfa Romeo). -