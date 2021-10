Attentato a Damasco contro bus militare: 14 morti e due feriti (Video) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott – Attentato a Damasco, dove è stato colpito un autobus dell’esercito siriano. La devastante esplosione ha causato la morte di 14 militari e il ferimento di altri due. A riferirlo è l’agenzia di stampa Sana, secondo cui due ordigni sono esplosi mentre il mezzo militare stava attraversando il ponte Hafez al Assad. Una terza bomba è stata invece disinnescata dall’esercito. Nessuno al momento ha rivendicato l’attacco nella capitale della Siria, ma è probabile che a colpire sia stato l’Isis o un altro gruppo jihadista, le cui cellule sono ancora attive in diverse parti della Repubblica araba. Damasco, da almeno tre anni – ovvero da quanto le forze governative avevano riconquistato le ultime zone occupate dai terroristi nei dintorni della capitale siriana – non aveva subito attentati di questa portata. Foto e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott –, dove è stato colpito un autobus dell’esercito siriano. La devastante esplosione ha causato la morte di 14 militari e il ferimento di altri due. A riferirlo è l’agenzia di stampa Sana, secondo cui due ordigni sono esplosi mentre il mezzostava attraversando il ponte Hafez al Assad. Una terza bomba è stata invece disinnescata dall’esercito. Nessuno al momento ha rivendicato l’attacco nella capitale della Siria, ma è probabile che a colpire sia stato l’Isis o un altro gruppo jihadista, le cui cellule sono ancora attive in diverse parti della Repubblica araba., da almeno tre anni – ovvero da quanto le forze governative avevano riconquistato le ultime zone occupate dai terroristi nei dintorni della capitale siriana – non aveva subito attentati di questa portata. Foto e ...

