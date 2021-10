Attacco ransomware contro la Siae Ecco cosa sappiamo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La, la società che gestisce i diritti degli artisti del mondo dello spettacolo e della cultura, è finita sottohacker. Secondo quanto ha appreso l’Agi, si è trattato di unche ha paralizzato il sistema informatico. Si tratterebbe di un data breach contenente 60 gigabyte di dati: nella “demo” finita sul dark web sono presenti carte di identità, patenti in corso di validità, variazioni di recapiti e riconoscimenti di opere. L’I dati oggetto dell’hacker, spiega la stessa agenzia di stampa, non sono stati criptati ma esfiltrati dal database della società per poi essere pubblicati sul dark web e sono solo una piccola parte di un database di 60 gigabyte rubato alla società. Il #Team #Everest rende pubblico un #databreach di ...