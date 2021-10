Attacco hacker alla Siae, rubati 60 gigabyte di dati sugli artisti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Attacco hacker alla Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Secondo quanto si apprende, sono stati rubati 60 gigabyte di dati sensibili degli artisti iscritti. E’ anche stato chiesto un riscatto in bitcoin, che la Siae però non intende pagare, perchè mancano garanzie concrete che la diffusione dei dati venga bloccata.La Siae ha segnalato l’accaduto al Garante della Privacy e ha presentato una denuncia alla polizia postale, che ha avviato le indagini del caso.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) –, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Secondo quanto si apprende, sono stati60disensibili degliiscritti. E’ anche stato chiesto un riscatto in bitcoin, che laperò non intende pagare, perchè mancano garanzie concrete che la diffusione deivenga bloccata.Laha segnalato l’accaduto al Garante della Privacy e ha presentato una denunciapolizia postale, che ha avviato le indagini del caso.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

