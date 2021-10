Attacco hacker alla Siae | Pagate o pubblicheremo conti correnti | contratti e fatture - La società | Non cediamo al ricatto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Attacco hacker

60 gigabyte di dati sono stati sottratti in seguito a uninformatico dal sito della SIAE (acronimo che sta per Società Italiana degli Autori ...AGI - Siae, la società che gestisce i diritti di artisti del mondo dello spettacolo e della cultura, da quelli discografici a quelli televisivi ed editoriali, è stata oggetto di un. Secondo quanto ha appreso l'AGI, si è trattato di un ransomware che ha paralizzato il sistema informatico . La Società italiana degli autori e degli editori è già a conoscenza dell'...Si continua a discutere dell'attacco hacker alla Siae. La società a quanto pare non ha alcuna intenzione di pagare il riscatto.Stando a quanto riporta l'Agi, però, una parte dei dati 'rubati' sarebbe già stata pubblicata nel darkweb E infatti è già stato chiesto un riscatto in bitcoin per non pubblicare i documenti degli arti ...