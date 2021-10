Atalanta, visita a sorpresa durante la rifinitura: c’è Pep Guardiola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Manchester. Poche ore separano l’Atalanta dall’impegno contro il Manchester United, valido per la terza giornata del gruppo F di Champions League: Gian Piero Gasperini sta limando gli ultimi dettagli, sciogliendo forse i dubbi rimasti sull’undici iniziale, sui campi della Manchester City Football Academy. All’improvviso sul campo irrompono due presenze “ingombranti”: i padroni di casa Pep Guardiola e Manel Estiarte, ex campione di pallanuoto oggi nello staff dell’ex Barcellona. Una visita gradita, con i tre che si sono intrattenuti per due chiacchiere: sull’organizzazione del centro sportivo, probabilmente, ma forse anche qualche scambio di battute sugli avversari odierni dei nerazzurri, che giocheranno il derby col City il prossimo 6 novembre. Non è un mistero che tra Gasperini e Guardiola ci sia stima reciproca: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Manchester. Poche ore separano l’dall’impegno contro il Manchester United, valido per la terza giornata del gruppo F di Champions League: Gian Piero Gasperini sta limando gli ultimi dettagli, sciogliendo forse i dubbi rimasti sull’undici iniziale, sui campi della Manchester City Football Academy. All’improvviso sul campo irrompono due presenze “ingombranti”: i padroni di casa Pepe Manel Estiarte, ex campione di pallanuoto oggi nello staff dell’ex Barcellona. Unagradita, con i tre che si sono intrattenuti per due chiacchiere: sull’organizzazione del centro sportivo, probabilmente, ma forse anche qualche scambio di battute sugli avversari odierni dei nerazzurri, che giocheranno il derby col City il prossimo 6 novembre. Non è un mistero che tra Gasperini eci sia stima reciproca: ...

