Atalanta – Udinese | ecco cosa sapere del match

L'Atalanta è imbattuta da sette partite contro l'Udinese in Serie A, grazie a sei vittorie e un pareggio: nel periodo, dal 2018 in avanti, i bergamaschi hanno vinto più partite (7 vs 6) e segnato più gol (28 vs 21) solamente contro il Sassuolo. L'Atalanta ha vinto le ultime quattro partite casalinghe contro l'Udinese in Serie A, già striscia record contro i bianconeri nella competizione: è lo stesso numero di successi interni ottenuti nelle precedenti 19 sfide interne (10N, 5P). L'Atalanta ha subito gol in tutte le ultime quattro partite di campionato: è da novembre 2020 che non infila cinque gare di fila di Serie A senza clean sheet (10 in quel caso). Dopo la propria striscia di sette vittorie interne consecutive, l'Atalanta ha ottenuto un solo successo nelle ultime cinque gare ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Udinese Arbitri: Sampdoria - Spezia a Fabbri, Torino - Genoa a Giacomelli GENOVA - Michael Fabbri di Ravenna dirigerà Spezia - Sampdoria, mentre Torino - Genoa sarà arbitrata da Piero Giacomelli di Trieste. Ecco le designazioni complete., Atalanta - Udinese (ore 12,30): arbitro Marinelli di Tivoli; assistenti: Liberti - Di Gioia; IV uomo: Marcenaro; Var: Orsato; Avar: Longo. Bologna - Milan (sabato, ore 20,45): Valeri di Roma 2; ...

Sceltro arbitro Inter - Juve, per Orsato retrocessione al Var - Top News Sarà Marani a dirigere il big - match Inter - Juve mentre Orsato, dopo le polemiche per il rigore concesso alla Roma domenica, sarà solo al Var in Atalanta - Udinese. TORINO - GENOA Venerdì 22/10 h. ...

Atalanta Udinese, le probabili formazioni Superscudetto Serie A, le designazioni arbitrali: Massa per Roma-Napoli e Mariani per Juventus-Inter Sono state rese note questo mercoledì le designazioni degli arbitri per la nona giornata di Serie A che si disputerà il prossimo weekend I due big match in programma saranno arbitrati da Massa (Roma-N ...

La calda notte dell’Atalanta a Manchester È il trucco più vecchio del mondo quello di disturbare la squadra ospite al di fuori dell'albergo durante la notte della partita. E così è successo anche all'Atalanta di Gaspe ...

