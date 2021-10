Atalanta rimontata all’Old Trafford | CR7 condanna la Dea

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Non basta all’un doppio vantaggio iniziale per avere la meglio sul Manchester United.sono Ronaldo e compagni a passare in rimonta per 3-2 al termine di una sfida emozionante. I bergamaschi partono bene e passano al 15?. Ilicic serve Zappacosta sulla destra che mette in mezzo un rasoterra teso su cui si avventa Pasalic, il quale batte De Gea di prima intenzione. La Dea rischia poi di subire il pari, ma al 28? raddoppia. Ilicic mette in mezzo un corner per la testa di Demiral, che salta tra Shaw e Maguire e infila De Gea per il 2-0. I padroni di casa hanno una ghiotta occasione per accorciare le distanze al 44? quando Bruno Fernandes verticalizza per Fred che entra in area, rientra sul destro ma spara a lato da ottima posizione. Subito dopo, un liscio di Demiral spiana la ...