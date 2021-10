Atalanta, per Pasalic il gol contro il Manchester è da record (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il gol di Mario Pasalic in Manchester United-Atalanta vale un record per il centrocampista croato Mario Pasalic ha portato in vantaggio l’Atalanta contro il Manchester United e il suo gol è da record. È la prima volta nella storia che un calciatore di una squadra di Serie A segna sia al City che ai Red Devils. 1 – Mario Pasalic è il primo giocatore di una squadra italiana a segnare a entrambe le squadre di Manchester (City e United) in Champions League. Replica.#ManUtdAtalanta #UCL pic.twitter.com/D8DNxq8Pjl — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 20, 2021 Per Pasalic è soltanto il secondo gol stagionale e il primo in Champions. Il croato dà così continuità alle ottime ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il gol di MarioinUnited-vale unper il centrocampista croato Marioha portato in vantaggio l’ilUnited e il suo gol è da. È la prima volta nella storia che un calciatore di una squadra di Serie A segna sia al City che ai Red Devils. 1 – Marioè il primo giocatore di una squadra italiana a segnare a entrambe le squadre di(City e United) in Champions League. Replica.#ManUtd#UCL pic.twitter.com/D8DNxq8Pjl — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 20, 2021 Perè soltanto il secondo gol stagionale e il primo in Champions. Il croato dà così continuità alle ottime ...

