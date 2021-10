Atalanta, notte infernale prima della gara in casa del Manchester United: “Suoni di sirene sotto l’hotel dove dormiva la squadra” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vigilia di Champions insonne per i giocatori dell’Atalanta. A tenere sveglia la squadra di mister Gian Piero Gasperini non è stata però la tensione in vista della sfida con il Manchester United all’Old Trafford, ma la confusione che ha imperversato per ore nei dintorni dell’hotel in cui alloggiava. Questa, almeno, la denuncia della moglie di Ruslan Malinovskyi, Roksana, che sui social ha accusato i gestori dell’albergo di aver volontariamente tenuto accesa una sirena per impedire un adeguato riposo a marito e compagni. “Per tutta la notte in hotel la sirena è stata accesa a piena potenza cinque volte. È successo proprio quando è arrivata la squadra e solo di notte! Pensate che questo sia un incidente? Io no“. Queste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vigilia di Champions insonne per i giocatori dell’. A tenere sveglia ladi mister Gian Piero Gasperini non è stata però la tensione in vistasfida con ilall’Old Trafford, ma la confusione che ha imperversato per ore nei dintorni delin cui alloggiava. Questa, almeno, la denunciamoglie di Ruslan Malinovskyi, Roksana, che sui social ha accusato i gestori dell’albergo di aver volontariamente tenuto accesa una sirena per impedire un adeguato riposo a marito e compagni. “Per tutta lain hotel la sirena è stata accesa a piena potenza cinque volte. È successo proprio quando è arrivata lae solo di! Pensate che questo sia un incidente? Io no“. Queste ...

Advertising

sportface2016 : +++#Atalanta, notte insonne a #Manchester. La denuncia della moglie di #Malinovskyi: 'Hanno fatto suonare l'allarme… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Atalanta, notte infernale prima della gara in casa del Manchester United: “Suoni di sirene sotto l’hotel dove dormiva… - fattoquotidiano : Atalanta, notte infernale prima della gara in casa del Manchester United: “Suoni di sirene sotto l’hotel dove dormi… - ale18riva : Comunque dopo Madrid, Liverpool, Amsterdam, Dortmund e altre che sicuramente ora non mi vengono in testa, altra gra… - francobus100 : Manchester-Atalanta, la moglie di Malinovskyi: «Sirena potente nell’hotel della squadra, notte infernale» -