Atalanta, notte infernale a Manchester. Schiamazzi e sirene per disturbare i calciatori (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Atalanta è stata accolta in hotel da Schiamazzi e sirene spiegate, durante la notte per disturbare il riposo dei calciatori di Gasperini. A riportarlo, la moglie di Malinovskyi che su Instagram ha postato una storia dove scrive: “notte infernale a Manchester. Per tutta la notte in hotel una sirena è stata accesa a piena potenza per 5 volte. È successo proprio quando è arrivata la squadra e solo di notte! Pensate che questo sia stato un incidente? Io no. Da un’accoglienza così “calda” dalla popolazione locale, diventa terribile nel cuore. Spero che i nostri tifosi sosterranno la squadra nella partita a Bergamo e magari la stessa cosa accadrà all’improvviso nell’hotel in Italia”. Insomma, anche a ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’è stata accolta in hotel daspiegate, durante laperil riposo deidi Gasperini. A riportarlo, la moglie di Malinovskyi che su Instagram ha postato una storia dove scrive: “. Per tutta lain hotel una sirena è stata accesa a piena potenza per 5 volte. È successo proprio quando è arrivata la squadra e solo di! Pensate che questo sia stato un incidente? Io no. Da un’accoglienza così “calda” dalla popolazione locale, diventa terribile nel cuore. Spero che i nostri tifosi sosterranno la squadra nella partita a Bergamo e magari la stessa cosa accadrà all’improvviso nell’hotel in Italia”. Insomma, anche a ...

