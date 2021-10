Atalanta, Marino: «Guardiola ha fatto gli onori di casa» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Umberto Marino, dirigente dell’Atalanta, ha raccontato un retroscena sul loro arrivo a Manchester Ai microfoni di SkySport, Umberto Marino, dirigente dell’Atalanta, ha raccontato un retroscena sull’arrivo a Manchester. LA PARTITA – «Siamo nel teatro dei sogni, uno stadio stupendo, con 74mila persone. Per noi è bello provare certe emozioni. Proveremo a giocarcela contro una grande squadra. Chiunque di loro giochi darà il massimo. Sapevamo che il nostro sarebbe stato un girone complicato e la vittoria dello Young Boys sullo United ha aumentato l’equilibrio«. MURIEL – «Le scelte del mister sono sempre ponderate, attente, in base a ciò che vede in allenamento. Con i cinque cambi poi tutti potranno essere protagonisti. Gare come queste si giocano una o due volte nella vita e sarà fondamentale essere concentrati al 100%. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Umberto, dirigente dell’, ha raccontato un retroscena sul loro arrivo a Manchester Ai microfoni di SkySport, Umberto, dirigente dell’, ha raccontato un retroscena sull’arrivo a Manchester. LA PARTITA – «Siamo nel teatro dei sogni, uno stadio stupendo, con 74mila persone. Per noi è bello provare certe emozioni. Proveremo a giocarcela contro una grande squadra. Chiunque di loro giochi darà il massimo. Sapevamo che il nostro sarebbe stato un girone complicato e la vittoria dello Young Boys sullo United ha aumentato l’equilibrio«. MURIEL – «Le scelte del mister sono sempre ponderate, attente, in base a ciò che vede in allenamento. Con i cinque cambi poi tutti potranno essere protagonisti. Gare come queste si giocano una o due volte nella vita e sarà fondamentale essere concentrati al 100%. ...

Advertising

CalcioNews24 : #Marino e quel retroscena sull'arrivo a #Manchester dell'#Atalanta - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #EmpoliAtalanta #SerieA ?? - sportli26181512 : Atalanta, Marino: 'Ce la giochiamo. Siamo nel teatro dei sogni, partite come questa...': Umberto Marino, dg dell'At… - salvato87725522 : @AxxMassimo @lucakobe24 Marino magrin fu preso dall'atalanta per sostituire Michel Platini mica poco.. - Echoes41502167 : @SCUtweet @Dr_Hat89 Non lo so se sia il migliore, vorrei vederne altri coi suoi mezzi, prima di arrivare a un top c… -