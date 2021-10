Atalanta | la moglie di Malinovskyi accusa | “Notte infernale a Manchester”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta moglie

Sonno tormentato, alla vigilia della partita contro il Manchester, per l'. Ladi Malinovskyi, Roksana, ha svelato quanto accaduto nell'albergo della squadra. "Notte infernale a Manchester - si legge nella storia Instagram di Roksana Malinovska - . Per tutta ...Notte insonne per l'a Manchester prima del match di Champions League contro lo United. A confermarlo ladi Ruslan Malinovskyi, Roksana , che si è sfogata sul proprio profilo Instagram: 'Notte infernale a ...Ieri sera i giocatori dell'Atalanta si sono svegliati cinque volte al suono di un allarme antincendio nel loro hotel a Manchester. 'Non credo sia stato un incidente casuale', ...La moglie del centrocampista atalantino denuncia i fatti accaduti nella notte di vigilia del match contro il Manchester United ...