Atalanta | Gasperini | «Ci credevamo | ci è mancato il 3-1»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le parole di Gian Pierodopo Manchester United-Dopo la sconfitta con il Manchester United, Gian Piero– allenatore dell’– ha commentato la partita ai microfoni di SkySport. LE PAROLE – «A un certo punto ci. Certo è che con queste squadre basta un episodio, l’1-2 ha riacceso tutto, hanno messo molti attaccanti e a noi èil gol del 3-1 che avrebbe chiuso la partita. Ci siamo andati vicini, era una bella occasione. Un po’ di fisicità in più, oltre alle assenze, ci avrebbe aiutato. Ma abbiamo fatto il massimo» LA SFIDA – «Sono partite di altissimo livello, dobbiamo tenere i momenti di entusiasmo degli avversari. Non è facile giocare contro il Manchester, sono stati bravi a segnare nelle mischie. Sono molto dispiaciuto per il ...

Advertising

Gazzetta_it : Gasp amaro: 'Dovevamo chiuderla, un gol ha cambiato tutto' #ManUtdAtalanta #ChampionsLeague - GoalItalia : Gasperini felice della prestazione ma non del risultato: 'Ho visto personalità, ci stavamo credendo' ????… - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini ci ripensa: 'Se Zapata avesse fatto il 3-1...': Il tecnico: 'Avremmo parlato di una vittoria fa… - CalcioPillole : Gian Piero #Gasperini ha da poco parlato in conferenza stampa. L'allenatore di Grugliasco ha analizzato la sconfitt… - Atalantinicom : #Atalanta - Gasperini a Sky: 'Ci è mancato il gol del 3-1 che avrebbe chiuso la partita'#A...… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

... "Non corre più"all'esame United,: "L'Old Trafford emoziona, comunque vada ne usciremo più forti" Manchester United, Solskjaer: ''Impressionato da filosofia e gioco dell'''...Commenta per primo Gian Pieroè stato costretto a sostituire Merih Demiral nel corso dell'intervallo della sfida contro il Manchester United e con il risultato di 2 - 0 in favore dei bergamaschi a cui lo stesso centrale ...Gian Piero Gasperini, dopo aver subìto la rimonta dal Manchester ... ma purtroppo sono arrivati i due gol nel finale», la premessa dell’allenatore dell’Atalanta. Il senso dell’incompiuta è l’unico ...Pasalic e Demiral non bastano, l'Atalanta perde nella terza giornata di Champions League L'Atalanta perde a Old Trafford contro il Manchester United (QUI tutti i risultati). Spettacolare primo tempo d ...