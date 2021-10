Atalanta, che peccato! Lo United ribalta la squadra di Gasperini, la Juventus vince ancora (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Che spettacolo nella giornata di Champions League, si è giocato il terzo turno della fase a gironi. Altre due squadre italiane in campo: l’Atalanta e la Juventus, una sconfitta e una vittoria. Grandissima partenza della compagine di Gasperini: doppio vantaggio con i gol di Pasalic e Demiral. Nella ripresa è un altro Manchester United, è Rashford ad accorciare le distanze. Nel finale c’è una sola squadra in campo: lo United che riesce a ribaltare il risultato con Maguire e Cristiano Ronaldo. Finisce 3-2. Tre punti d’oro per la Juventus e qualificazione agli ottavi ormai in ghiaccio. Le occasioni più importanti si registrano nel secondo tempo: pallone perfetto di Morata ma McKennie non riesce a concretizzare. Nel finale la partita scivola sul filo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Che spettacolo nella giornata di Champions League, si è giocato il terzo turno della fase a gironi. Altre due squadre italiane in campo: l’e la, una sconfitta e una vittoria. Grandissima partenza della compagine di: doppio vantaggio con i gol di Pasalic e Demiral. Nella ripresa è un altro Manchester, è Rashford ad accorciare le distanze. Nel finale c’è una solain campo: loche riesce are il risultato con Maguire e Cristiano Ronaldo. Finisce 3-2. Tre punti d’oro per lae qualificazione agli ottavi ormai in ghiaccio. Le occasioni più importanti si registrano nel secondo tempo: pallone perfetto di Morata ma McKennie non riesce a concretizzare. Nel finale la partita scivola sul filo ...

