Assalto a Capitol Hill, Steve Bannon accusato di oltraggio al Congresso (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Steve Bannon è accusato di oltraggio al Congresso americano dalla commissione d’inchiesta sull’Assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, che raccomanda alla Camera di incolpare formalmente l’ex stratega di Donald Trump, a sua volta impegnato in una battaglia legale contro l’azione della commissione che vuole fare luce sulle violenze. Bannon rischia dunque l’incriminazione per essersi rifiutato di testimoniare. E il fatto che sia Bannon sia Trump rivendichino il privilegio esecutivo per sottrarsi all’inchiesta della commissione “sembra rivelare un’unica cosa, ovvero che Trump era personalmente coinvolto nella pianificazione e nell’esecuzione del 6 gennaio”, ha affermato Liz Cheney, repubblicana vicepresidente della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)dialamericano dalla commissione d’inchiesta sull’del 6 gennaio, che raccomanda alla Camera di incolpare formalmente l’ex stratega di Donald Trump, a sua volta impegnato in una battaglia legale contro l’azione della commissione che vuole fare luce sulle violenze.rischia dunque l’incriminazione per essersi rifiutato di testimoniare. E il fatto che siasia Trump rivendichino il privilegio esecutivo per sottrarsi all’inchiesta della commissione “sembra rivelare un’unica cosa, ovvero che Trump era personalmente coinvolto nella pianificazione e nell’esecuzione del 6 gennaio”, ha affermato Liz Cheney, repubblicana vicepresidente della ...

Advertising

RaiNews : L'ex stratega di Trump si è rifiutato di presentarsi all'audizione del Congresso per testimoniare riguardo l'assalt… - repubblica : Assalto a Capitol Hill, Steve Bannon accusato di oltraggio al Congresso: rischia l'incriminazione - eziomauro : Assalto a Capitol Hill, Steve Bannon accusato di oltraggio al Congresso: rischia l'incriminazione - MariaStellabra : RT @RaiNews: L'ex stratega di Trump si è rifiutato di presentarsi all'audizione del Congresso per testimoniare riguardo l'assalto a Capitol… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Steve Bannon rischia di essere incriminato per oltraggio dal congresso per l’assalto a Capitol Hill -