Assalto a Capitol Hill | anche Bannon si rifiuta di testimoniare «È la prova che è coinvolto insieme a Trump»

L'ex collaboratore di Donald Trump , Steve Bannon, è stato accusato di oltraggio al Congresso dopo che si è rifiutato di testimoniare alla commissione che indaga sull'Hill del 6 gennaio. Ora Bannon rischia di essere incriminato dopo il voto della mozione previsto alla Camera domani, che in caso di condanna potrebbe costargli fino a un anno di ...... Steve Bannon, che si è rifiutato di presentarsi all'audizione del Congresso per testimoniare riguardo l'Hill del 6 gennaio. "Il signor Bannon - ha dichiarato il presidente della ...L'ex stratega di Trump si è rifiutato di presentarsi all'audizione del Congresso per testimoniare riguardo l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio ...L'ex stratega di Trump si è rifiutato di testimoniare dinanzi alla commissione d'inchiesta che indaga sui fatti del 6 gennaio. La parola ora passa alla Camera ...