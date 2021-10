Ascolti tv ieri, martedì 19 ottobre, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ecco gli Ascolti tv di ieri martedì 19 ottobre 2021: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra il film di Rai 1 della saga Purché finisca bene, la nuova puntata de Le Iene e la partita del Milan su Canale 5? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Uomini e Donne: la tronista... Leggi su donnapop (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ecco glitv di192021: chi hala sfida dell’tra il film di Rai 1 della saga Purché finisca bene, la nuova puntata de Le Iene e la partita del Milan su Canale 5? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Uomini e Donne: la tronista...

Advertising

RosannaAmbruosi : RT @sangioegiusupp: con lo streaming party di ieri abbiamo alzato gli ascolti di guccy bag di 30k, giornalmente prima ne faceva 20k. non s… - Luca_zone : RT @Mattiabuonocore: Ieri, complice l'inizio (17.30) inconsueto con traino basso, La Vita in Diretta (13.4% presentazione di 17 minuti - 14… - eyestrange : RT @sangioegiusupp: con lo streaming party di ieri abbiamo alzato gli ascolti di guccy bag di 30k, giornalmente prima ne faceva 20k. non s… - Angela11215675 : RT @sangioegiusupp: con lo streaming party di ieri abbiamo alzato gli ascolti di guccy bag di 30k, giornalmente prima ne faceva 20k. non s… - giugiuesangiu : RT @sangioegiusupp: con lo streaming party di ieri abbiamo alzato gli ascolti di guccy bag di 30k, giornalmente prima ne faceva 20k. non s… -