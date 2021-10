Ascolti tv 19 ottobre | la Champions fa il 18 | 4% su Canale5 e il 6% su Sky Gli altri giù Green pass | ballottaggi | Floris batte Giordano e Berlinguer

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)talk: col calcio a destabilizzare quasi tutti puntano su un taglio più femminile.schiera Gualtieri, Vecchioni, Saviano.con Salvini.propone Bonolis, Veltroni e Corona La collana di film tv Purché finisca bene su Rai1 alle prese con Porto-Milan su. Ma con l’Inter e le altre belle partite di questo turno dellaLeague, in onda anche su Sky e Infinity+, capaci di sottrarre pubblico maschile alle reti che si proponevano con programmi che avessero preferenze di genere bilanciato. Erano queste le condizioni di base della competizione tra le reti generaliste in prima serata martedì 19. I tre talk politici – #Cartabianca su Rai3, Fuori dal coro su Rete4 e DiMartedì su La7 – avevano in agenda...

emabrue : Ascolti tv 19 ottobre: la Champions fa il 18,4% su Canale5 e il 6% su Sky. Gli altri giù. Green pass, ballottaggi:… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 19 ottobre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - italiaserait : Ascolti Tv 19 ottobre 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 19 Ottobre #StudioAperto ore 12:30 1.191.000 telespettatori e 11.3% di share #StudioAperto… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 19 Ottobre #TG3 ore 14:20 1.498.000 telespettatori e 11.7% di share #TG3 ore 19:00 2.297.… -

Tra pochi giorni il secondo atto: chi trionferà nella serrata gara deglitv sabato 23... ma fanno sempre parlare diimportanti. La rubrica religiosa " Il tempo dello spirito", che su Teleromagna trasmette ogni domenica, dalle 10:50, la messa in diretta, da2020 (data di ...Vince Porto-Milan su Canale5, ma va forte e si colloca virtualmente al terzo posto il complesso di match della Champions League su Sky, con l’Inter in primo piano. Non brilla il film tv Tutta colpa de ...Che la chiesa, nella sua storia mediatica, abbia incassato record di ascolti da far invidia ai programmi più seguiti non è una novità. Le immagini di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro, sotto la ...