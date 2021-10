Ascolti tv 19 ottobre 2021 | la Champions vince con il 18 4%

Advertising

il_Case : Ascolti TV | Martedì 19 Ottobre 2021. La Champions vince con il 18.4%, Tutta Colpa della Fata Morgana deve acconten… - VelvetMagIta : #AscoltiTv 19 ottobre 2021: chi vincerà tra la fiction di Rai1 e la Champions su Canale 5? #VelvetMag #Velvet - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 19 ottobre 2021: la Champions fa il 18,4% su Canale5 e il 6% su Sky. Gli altri giù. Green pass,… - zazoomblog : Ascolti tv analisi 19 ottobre 2021: la Champions fa il 184% su Canale5 e il 6% su Sky. Gli altri giù. Green pass ba… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 19 ottobre 2021: la Champions fa il 18,4% su Canale5 e il 6% su Sky. Gli altri giù. Green pass,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

tv 192021: Access Prime Time Questi i numeri di spettatori e share dei programmi sul podio dell' Access Prime Time : Rai1 Soliti Ignoti " Il Ritorno : 4.721.000 spettatori (19.2%). ...uscito venerdì 15il nuovo singolo del duo trinese "Porpora". Dopo la pubblicazione del primo singolo, il ...mesi nella playlist ufficiale "Rock Italia" di Spotify con più di 28.000, ...A PASSION FOR FASHION. in uscita venerdì 22 ottobre con Il Sole 24 Ore un numero interamente dedicato alla moda. Dalla piattaforma cross mediale del magazine al via . NFT EXPERIE ...Inizia oggi il seminario "Amazzonia e cambiamento climatico", che si protrarrà fino a sabato 23 ottobre. L'incontro si tiene nel campus dell'Università Federale del Pará, a Belem, Amazzonia brasiliana ...