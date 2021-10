Arte e Diversity leadership | artisti italiani di origine straniera si raccontano alle nuove generazioni

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Venerdì 29 ottobre a Milano, presso la Fondazione Riccardo Catella nel quartiere Porta Nuova, si terrà, evento che racconterà la nuova Milano multiculturale. Una tavola rotonda aperta a tutti e un workshop tematico e interattivo con 25 studenti in cui attori, rapper, pittori/sculturi, registi e blogger con background migratorio sila nuova società del presente. Scelta per il secondo anno consecutivo dal Consolato Generale degli Stati Uniti d’America di Milano,Radici World, associazione e testata web, torna a raccontare ladelledie italiane di, portando alla luce i temi ...

Luigi Christopher Veggetti Kanku, pittore e scultore, sarà un relatore al workshop sulla Diversity Leadership

... 40 artisti in rappresentanza di 10 paesi di tutto il mondo a testimoniare la creatività e la loronelle più disparate sfaccettature, con il suo tema, "Unity in" l'evento ridefinirà la ...... e ancora Rita Sambruna, Astrofisica della Nasa offrirà il suo punto di vista sui temi della. Lo stato dell'del mercato di digital advertising - focus della seconda giornata - verrà ...La scultrice di Pietrasanta Valentina Lucarini Orejon è tra i protagonisti dell’esclusiva collettiva “Unity in Diversity” all’Opera di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, i ...La scultrice di Pietrasanta Valentina Lucarini Orejon è tra i protagonisti dell’esclusiva collettiva “Unity in Diversity” all’Opera di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, inizialmente schedulata fino al ...