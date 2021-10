Arriva la nuova tv digitale. Da oggi lo switch off, primo step del percorso (Di mercoledì 20 ottobre 2021) primo step del percorso verso il nuovo digitale terrestre, con il via da oggi alla trasmissione di alcuni canali Rai e Mediaset nel nuovo standard Mpeg-4. Per molti italiani è tempo di verificare la compatibilità del proprio televisore ed eventualmente di cambiarlo, usufruendo del bonus tv. Il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre consentirà di godere di una qualità delle immagini molto superiore all’attuale e di ricevere più canali. Il processo è stato determinato dalla necessità di liberare la banda 700 Mhz, molto utilizzata in Italia, soprattutto dalle tv locali, per far spazio alla rete 5G per gli operatori di telefonia.Lo switch off del segnale, poco più di dieci anni dopo il passaggio al Dvb-T1, che ha radicalmente modificato le modalità di visione ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021)delverso il nuovoterrestre, con il via daalla trasmissione di alcuni canali Rai e Mediaset nel nuovo standard Mpeg-4. Per molti italiani è tempo di verificare la compatibilità del proprio televisore ed eventualmente di cambiarlo, usufruendo del bonus tv. Il passaggio al nuovo standard delterrestre consentirà di godere di una qualità delle immagini molto superiore all’attuale e di ricevere più canali. Il processo è stato determinato dalla necessità di liberare la banda 700 Mhz, molto utilizzata in Italia, soprattutto dalle tv locali, per far spazio alla rete 5G per gli operatori di telefonia.Looff del segnale, poco più di dieci anni dopo il passaggio al Dvb-T1, che ha radicalmente modificato le modalità di visione ...

